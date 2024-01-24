Как отключить звук камеры на Android
По умолчанию на многих Android-смартфонах включен звук щелчка при съемке фотографии, что не идеально — например, для съемки пугливых животных на дикой природе. Портал digitaltrends.com рассказал, как отключить звук камеры несколькими способами.
Отключите звук смартфона полностью
На Android-смартфонах есть боковые кнопки, контролирующие громкость всех звуков — от рингтона до музыки, медиа и, конечно, щелчка камеры. Просто отключите звук при помощи боковых кнопок и переведите устройство в тихий режим или режим вибрации. Трюк должен сработать почти на каждом смартфоне, в том числе Samsung, LG и Google Pixel.
Отключение щелчка камеры через настройки
- Откройте приложение «Камера».
- Перейдите в настройки камеры. Обычно они открываются по нажатию на значок шестеренки в одном из углов экрана.
- Найдите опцию под названием «Звук затвора» или «Звук камеры». На разных моделях смартфонов она может называться по-разному.
- Отключите звук камеры.
Региональные ограничения
Важно! Для смартфонов, произведенных для продажи в Японии, Южной Корее и некоторых других регионах, действуют определенные ограничения. Обладатели этих устройств не могут отключить звук камеры: эта мера призвана гарантировать приватность граждан и не допустить скрытой съемки. Но ограничение потенциально можно обойти при помощи подключения наушников, закрытия динамика смартфона пальцем и других хитростей.