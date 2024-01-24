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Как отключить звук камеры на Android

По умолчанию на многих Android-смартфонах включен звук щелчка при съемке фотографии, что не идеально — например, для съемки пугливых животных на дикой природе. Портал digitaltrends.com рассказал, как отключить звук камеры несколькими способами.

Как отключить звук камеры на Android
© Unsplash

Отключите звук смартфона полностью

На Android-смартфонах есть боковые кнопки, контролирующие громкость всех звуков — от рингтона до музыки, медиа и, конечно, щелчка камеры. Просто отключите звук при помощи боковых кнопок и переведите устройство в тихий режим или режим вибрации. Трюк должен сработать почти на каждом смартфоне, в том числе Samsung, LG и Google Pixel.

Отключение щелчка камеры через настройки

  • Откройте приложение «Камера».
  • Перейдите в настройки камеры. Обычно они открываются по нажатию на значок шестеренки в одном из углов экрана.
  • Найдите опцию под названием «Звук затвора» или «Звук камеры». На разных моделях смартфонов она может называться по-разному.
  • Отключите звук камеры.

Региональные ограничения

Важно! Для смартфонов, произведенных для продажи в Японии, Южной Корее и некоторых других регионах, действуют определенные ограничения. Обладатели этих устройств не могут отключить звук камеры: эта мера призвана гарантировать приватность граждан и не допустить скрытой съемки. Но ограничение потенциально можно обойти при помощи подключения наушников, закрытия динамика смартфона пальцем и других хитростей.

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