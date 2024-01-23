В Антарктиде нашли новый источник выбросов метана
Российские ученые назвали новое опасное последствие таяния ледников в Антарктиде. Оно приводит не только к росту уровня моря, но и к дополнительным выбросам метана в атмосферу.
Летом 2023 года в Антарктиде регистрировали аномально высокие температуры. Протяженность морского льда оказалась самой низкой за всю историю наблюдений (с 1979 года).
Локальное потепление зафиксировали на острове Кинг-Джордж. Граница ледника Беллинсгаузена отступила, и начали вытаивать ископаемые мхи, которые находились под ледяным куполом в течение нескольких тысячелетий.
Ученые из Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга оценили выделения парниковых газов с поверхности этих мхов. Результаты показали, что мхи выделяют в атмосферу метан.
Специалисты пояснили, что ископаемые мхи представляют собой не до конца разложившееся органическое вещество. Когда они оттаивают, их сразу начинают перерабатывать микроорганизмы. Вследствие этого выделяется метан – мощный парниковый газ, способствующий глобальному потеплению.
Ученые полагают, что таяние ледников Антарктиды продолжится, и появится больше территорий с открывшимися ископаемыми мхами. Это увеличит приток метана в атмосферу, сообщается на сайте ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».