$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

В Антарктиде нашли новый источник выбросов метана

Российские ученые назвали новое опасное последствие таяния ледников в Антарктиде. Оно приводит не только к росту уровня моря, но и к дополнительным выбросам метана в атмосферу.

Летом 2023 года в Антарктиде регистрировали аномально высокие температуры. Протяженность морского льда оказалась самой низкой за всю историю наблюдений (с 1979 года).

Локальное потепление зафиксировали на острове Кинг-Джордж. Граница ледника Беллинсгаузена отступила, и начали вытаивать ископаемые мхи, которые находились под ледяным куполом в течение нескольких тысячелетий.

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга оценили выделения парниковых газов с поверхности этих мхов. Результаты показали, что мхи выделяют в атмосферу метан.

Специалисты пояснили, что ископаемые мхи представляют собой не до конца разложившееся органическое вещество. Когда они оттаивают, их сразу начинают перерабатывать микроорганизмы. Вследствие этого выделяется метан – мощный парниковый газ, способствующий глобальному потеплению.

Ученые полагают, что таяние ледников Антарктиды продолжится, и появится больше территорий с открывшимися ископаемыми мхами. Это увеличит приток метана в атмосферу, сообщается на сайте ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Наука и техника
Видео
РАН