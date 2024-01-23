В Антарктиде нашли новый источник выбросов метана

Российские ученые назвали новое опасное последствие таяния ледников в Антарктиде. Оно приводит не только к росту уровня моря, но и к дополнительным выбросам метана в атмосферу.

Летом 2023 года в Антарктиде регистрировали аномально высокие температуры. Протяженность морского льда оказалась самой низкой за всю историю наблюдений (с 1979 года).

Локальное потепление зафиксировали на острове Кинг-Джордж. Граница ледника Беллинсгаузена отступила, и начали вытаивать ископаемые мхи, которые находились под ледяным куполом в течение нескольких тысячелетий.

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга оценили выделения парниковых газов с поверхности этих мхов. Результаты показали, что мхи выделяют в атмосферу метан.

Специалисты пояснили, что ископаемые мхи представляют собой не до конца разложившееся органическое вещество. Когда они оттаивают, их сразу начинают перерабатывать микроорганизмы. Вследствие этого выделяется метан – мощный парниковый газ, способствующий глобальному потеплению.