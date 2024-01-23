В России создадут космоплан для полетов к РОС

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который сможет доставлять космонавтов на Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС в дальнейшем предлагается использовать космоплан», — говорится в презентации, представленной генконструктором на «Королевских чтениях».

Конструктор отметил, что перспективный аппарат будут выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса.

В декабре стало известно, что Китай третий раз запустил на ракете CZ-2F возвращаемый экспериментальный космоплан. Одной из задач аппарата стало проведение испытаний технологий многоразового запуска и научных экспериментов в мирных целях.

В ноябре госкорпорация «Роскосмос» представила облик коммерческого модуля РОС на выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.