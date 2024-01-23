В России создали поглощающий радиоактивные отходы материал

«На сегодняшний день один из основных способов очистки таких отходов – применение фильтров, способных поглощать радиоактивные компоненты. При этом для каждого загрязнителя нужно подбирать специальный, нацеленный на него абсорбент», — пояснил «Газете.Ru» один из разработчиков нового материала, профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин.