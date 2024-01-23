В России создали поглощающий радиоактивные отходы материал
Абсорбент состоит из хитина и глины. Фильтр предназначен для очистки жидких радиоактивных загрязнений, которые образуются на всех этапах работы АЭС.
«На сегодняшний день один из основных способов очистки таких отходов – применение фильтров, способных поглощать радиоактивные компоненты. При этом для каждого загрязнителя нужно подбирать специальный, нацеленный на него абсорбент», — пояснил «Газете.Ru» один из разработчиков нового материала, профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин.
В составе группы марокканских специалистов Катин предложил создать сорбент на основе хитозана — вещества, выделяемого из панцирей моллюсков, ракообразных, насекомых, пауков, и метакаолина — продукта переработки белой глины. Также в него вошёл марокканский горючий сланец, которые добывается в марокканском Тарфае.
Учёным удалось достичь коэффициента поглощения главного ураносодержащего соединения, уранила, растворённого в отходах, 0,236 моль/к. Время насыщения материала из хитина и глины загрязнениями составляет несколько часов.