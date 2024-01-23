Apple выпустила iOS 17.3 с дополнительной защитой от кражи

Apple выпустила обновление iOS 17.3 для iPhone. Апдейт содержит несколько новых функций, включая «Защиту украденного устройства» дополнительную проверку Face ID или Touch ID для ряда действий. Кроме того, iOS 17.3 имеет обновленный экран блокировки и улучшает общее взаимодействие с пользователем.

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Защита украденного устройства

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Новая функция под названием «Защита украденного устройства» (Stolen Device Protection или SDP) значительно усложняет ворам доступ к конфиденциальной информации пользователя, даже если они завладеют паролем от устройства.

«Защита украденного устройства» требует, чтобы пользователь несколько раз вводил свою биометрическую аутентификацию, такую как Face ID и Touch ID, чтобы получить доступ к некоторой конфиденциальной информации, например паролю Apple ID. При попытке изменить эти настройки вдали от знакомого места, например от дома, потребуется дважды ввести биометрические данные, такие как сканирование лица или отпечаток пальца – сперва один раз, а затем снова через час.

Чтобы активировать «Защиту украденного устройства», необходимо зайти в приложение «Настройки» и выбрать «Face ID и пароль». Оттуда ввести пароль устройства и включить эту функцию.

Совместные плейлисты Apple Music

В iOS 17.3 Apple предоставляет подписчикам Apple Music совместные плейлисты. Эта функция позволяет нескольким людям редактировать и контролировать общие плейлисты на платформе потоковой передачи музыки. Также можно отреагировать смайликом на песню в совместном плейлисте, добавленную кем-то другим. Таким образом, появится возможность мгновенно сообщить кому-то, нравится ли вам песня или её нет в плейлисте.

iOS 17.3 также принесла следующие улучшения и нововведения:

Поддержка AirPlay в отелях позволяет транслировать контент прямо на телевизор в номере в некоторых отелях;

Новые обои Unity Bloom с изображением цветов. В честь «Месяца чёрной истории», который отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде, в iOS 17.3 для всех iPhone появились новые обои под названием Unity Bloom. По словам Apple, на обоях изображены контуры цветов, которые заполняются цветом, когда дисплей активен.

Как установить iOS 17.3?