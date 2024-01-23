Появились подробности о преемнике Nokia на рынке смартфонов

В апреле компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, выпустит новые смартфоны. Об этом сообщает издание 91mobiles.

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Два устройства от HMD заметили в базе данных IMEI еще в декабре 2023 года. Позже инсайдеры раскрыли информацию о том, что первый аппарат на рынке будет ориентирован на широкого потребителя и, таким образом, заменит собой недорогие смартфоны Nokia, от выпуска которых уже отказалась HMD.

Преемник Nokia получил пластиковый корпус с матовым покрытием, на задней панели будут расположены двойная камера и логотип HMD. Судя по всему, девайс будет иметь IPS-дисплей и расположенную в экранном отверстии селфи-камеру, кнопки включения питания и громкости расположат на правой стороне устройства.

Специалисты рассказали еще об одном зарегистрированном смартфоне. Однако этот девайс может оказаться другой версией первого аппарата. По словам инсайдеров, первый смартфон под брендом HMD появится в продаже в Индии в апреле.