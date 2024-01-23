Samsung выпустила экологичный powerbank на 20 000 мАч

Компания Samsung анонсировала новейший Power Bank ёмкостью 20 000 мАч. Устройство обладает элегантным экологически чистым дизайном и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

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Особенности

Как утверждает производитель, Samsung Power Bank на 20% изготовлен из переработанного материала. На изображениях видно, что внешний аккумулятор поставляется в бежевой расцветке, имеет три порта USB Type-C и поставляется с одним кабелем длиной 0,2 м.

MobiDevices

MobiDevices

Два порта USB-C блока питания позволяют одновременно заряжать два устройства с максимальной мощностью 9 Вт каждое. Для достижения наилучших результатов компания рекомендует использовать оригинальные кабели Samsung. При помощи Power Bank можно заряжать мобильные телефоны, наушники и планшеты. Размеры: 70×148×15,6 мм

Сроки выхода и цена