Samsung выпустила экологичный powerbank на 20 000 мАч

Samsung выпустила экологичный пауэрбанк на 20 000 мАч
Компания Samsung анонсировала новейший Power Bank ёмкостью 20 000 мАч. Устройство обладает элегантным экологически чистым дизайном и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.
Особенности
Как утверждает производитель, Samsung Power Bank на 20% изготовлен из переработанного материала. На изображениях видно, что внешний аккумулятор поставляется в бежевой расцветке, имеет три порта USB Type-C и поставляется с одним кабелем длиной 0,2 м.
Два порта USB-C блока питания позволяют одновременно заряжать два устройства с максимальной мощностью 9 Вт каждое. Для достижения наилучших результатов компания рекомендует использовать оригинальные кабели Samsung. При помощи Power Bank можно заряжать мобильные телефоны, наушники и планшеты. Размеры: 70×148×15,6 мм
Сроки выхода и цена
Продажи Samsung Power Bank стартуют в Великобритании в ближайшие дни. Стоимость устройства составляет 60 фунтов стерлингов (около $77).