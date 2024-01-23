Infinix и Tecno показали заметный рост продаж на российском рынке

Самый заметный рост продаж показали китайские марки Infinix и Tecno - в 5,2 и 2,8 раз соответственно. Таковы данные исследования Авито, с которыми ознакомилась "РГ".

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Первое место в рейтинге по количеству проданных на Авито смартфонов устойчиво занимает Apple. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе устройств составила 60%, за год ее рост составил 5 п.п. При этом продажи этих смартфонов продолжают расти - в среднем за 2023 год они увеличились на 17% по сравнению с прошлым годом, а в сегменте новых устройств - на 54%. Средний чек покупки составил 54,5 тысячи рублей за новый телефон и 25,6 тысяч за б/у.

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"В 2022 году мы наблюдали нетипичный рост в категории смартфонов - продажи выросли почти на треть, а продажи новых телефонов показали рост в 1,5 раза. Что объяснялось дефицитом ряда новых позиций и выросшими ценами в привычных офлайн-магазинах, а также более широким выбором на онлайн-платформах, так как наши продавцы быстрее наладили альтернативные каналы поставок" - отметил Павел Комаров, руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в Авито.

Второе место все так же занимает Samsung. На продажи этой марки пришлось 13,5% от всех сделок по покупке мобильных телефонов на площадке. В 2023 году россияне покупали устройства Samsung в среднем чуть менее активнее, чем в предыдущем - продажи снизились на 3,5%, однако в сегменте новых телефонов продажи выросли на 48% год к году. Цены на новые смартфоны бренда составили на Авито в среднем 38 тысяч рублей, а на бывшие в использовании за 12,7 тысяч рублей.

Тройку фаворитов замыкает бренд Xiaomi с долей в 12,6% от всех продаж смартфонов на Авито. Спрос на гаджеты "с пробегом" этой марки вырос на 4,5% за год, а среди новых товаров - на 16%.

Средний чек покупки на платформе в 2023 году составил 8 тысяч рублей за б/у гаджет и 28 тысяч рублей за новый.

В 2023 году впервые в топ-5 лидеров вырвалась китайская марка realme. Продажи смартфонов этого бренда выросли на 73%. При этом, несмотря на рост продаж, цены на гаджеты этой марки значительно снизились за год: на 5% до 15,4 тысяч рублей на новые устройства, и на 22% на б/у гаджеты, их средняя цена составила 8 200 рублей.

Рекордное увеличение продаж показали марки из Поднебесной Infinix и Tecno - они выросли в 5,2 и 2,8 раз соответственно. А вот по ZTE и Huawei за этот год зафиксировано снижение продаж - на 34% и 15%.

С этими данными согласны в МТС, по данным компании, по итогам 2023 года доля китайских брендов в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, что на 10% и 5% больше, чем год назад.

"При этом Infinix и TECNO показали самый высокий прирост как в штуках, так и в деньгах. Например, продажи бренда Infinix выросли в 4 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. В деньгах продажи бренда увеличились в 4,5 раза. Продажи TECNO выросли в 2,2 и 2,4 раза - за год бренд поднялся на вторую позицию по продажам в штуках", - отметили в пресс-службе МТС.

В М.Видео-Эльдорадо так же фиксируют рост продаж смартфонов в целом по стране за 2023 год на 25%, до более чем 30 млн штук, что сопоставимо с показателями 2021 года.

Так, по данным ретейлера, в 2023 году доля китайских производителей достигла своего исторического максимума на российском рынке - более 75% в количественном выражении и порядка 50% в денежном. Впервые в тройке наиболее популярных брендов в штучных продажах в РФ оказались китайские компании - Xiaomi, Tecno и realme. Далее следуют Samsung, Infinix и Apple. В денежном выражении удерживает лидерство Apple, в топ-5 также оказались Xiaomi, Samsung, Tecno и Realme.

"Прошедший год ознаменовался восстановлением российского рынка смартфонов после турбулентного 2022 года. На позитивную динамику повлиял отложенный спрос, расширение присутствия китайскими производителями, появление новинок и сохранение ассортимента ушедших брендов за счёт импортных операций. Мы также видим востребованность различных промомеханик и кредитных продуктов. В наступившем году можно прогнозировать усиление конкуренции между китайскими брендами, которые расширяют модельный ряд устройств в популярных ценовых сегментах, включая премиальный", - говорит руководитель департамента "Телеком" М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров.

Tecno и Infinix, входящие в холдинг Transsion Holding, сумели найти оптимальное для российского рынка соотношение цена/качество, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.