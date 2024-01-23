Ученые завязали самый маленький узел в истории

Ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде и Китайской академии наук завязали самый маленький и тугой узел в истории. Он состоит из 54 атомов, которые трижды закручиваются в переплетающуюся петлю. Форма «трехлистного клевера» является простейшим нетривиальным узлом.

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В 2020 году химики в Китае «завязали» узлом цепочку из 69 атомов. В ходе нового исследования команда смогла побить этот рекорд.

Новое достижение позволило ученым приблизиться к микроскопическим узелкам, которые естественным образом образуются в ДНК, РНК и различных белках человеческого организма. Лучшее понимание форм узлов также позволит создавать более качественные пластмассы и полимеры.

Ученые рассказали, что открытие произошло случайно. Команда работала в лаборатории над созданием ацетилидов металлов. Этот продукт помог бы проводить органические химические реакции.

Когда эксперты соединили ацетилид золота с другой углеродной структурой (дифосфиновым лигандом), то неожиданно образовался узел в виде трилистника. С 1989 года химики пытаются завязать молекулярные узлы, направляя спиральные цепи в желаемую структуру с помощью ионов металлов. Новейший «металлический узел» из золота формируется сам по себе, и ученым только предстоит раскрыть особенности этого процесса, сообщает Nature Communications.