Корпорация Microsoft отложит выпуск Windows 12 до 2025 года. Об этом сообщает издание Neowin.

К такому выводу пришли специалисты медиа, изучившие раскрытый план выхода обновлений ОС Microsoft. В материалах говорится, что Windows 11 24H2 может оказаться более крупным апдейтом для системы, чем 23H2. Из-за того, что компания добавит в обновление большое количество нововведений, релиз Windows 12 могут отложить до 2025 года.

«Сосуществование Windows 11 24H2 вместе с Windows 12 невозможно», — отметили авторы.

При этом они обратили внимание, что если Microsoft заменит выпуск Windows 12 глобальным обновлением, то это нарушит план корпорации выпускать одну крупную операционную систему раз в три года. Релиз Windows 11 состоялся в 2021 году.

Опасения журналистов Neowin Панос Панай. Согласно источникам Боудена, выпуск версии 24H2 ожидается в сентябре.