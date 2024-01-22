США вернули Греции три древних артефакта

"Мы с огромным удовлетворением и радостью находимся сегодня здесь, на территории университета Эмори и музея Майкла Карлоса, чтобы получить три древних предмета греческой культуры, в отношении которых бесспорно было доказано, что они были найдены в ходе нелегальных раскопок в Греции, - сказала Мендони. - Это похожий на ванну глиняный минойский саркофаг с изображениями рыб внутри и стилизованного осьминога снаружи. Он датируется XIV веком до н. э. Во-вторых, это мраморная статуя молодой женщины, датируемая II веком до н. э. и, в-третьих, мужская мраморная фигура, происходящая из рельефного декора аттического храма - гробницы третьей четверти IV века до н. э. Это три объекта, происходящие из трех разных географических регионов моей родины - с острова Крит, из Эпира и Аттики, но у них есть одна общая черта: все три были проданы контрабандистами древностей, а затем оказались в музее Карлоса как предметы незаконного оборота антикварных ценностей".