Определена точность умных часов

Блогер Маркес Браунли протестировал точность популярных умных часов. Соответствующий ролик опубликован на его YouTube-канале.

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В ходе эксперимента Браунли попытался определить точность умных часов, доступных на рынке. Блогер протестировал встроенный в Apple Watch Ultra, Garmin Fenix 7, Samsung Galaxy Watch и Google Pixel Watch шагомер. Автор надел все устройства на запястье и прошел с ними ровно 1000 шагов.

В результате оказалось, что самый точный показатель продемонстрировали Google Pixel Watch — 998 шагов. Ниже расположились часы от Samsung и Garmin — 994 и 964 шага соответственно. В конце разместили Apple Watch Ultra, которые насчитали 955 шагов.

Браунли назвал работу всех носимых устройств, испытанных в тестах, удовлетворительной. Также он проверил, как считает активность дешевый шагомер за пять долларов: гаджет зафиксировал 1168 шагов, то есть почти на 20 процентов больше.