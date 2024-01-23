Windows 11 сжали до рекордных размеров

Актуальную операционную систему Microsoft удалось сжать до рекордных размеров. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Энтузиаст под ником NTDEV, который занимается созданием дистрибутивов Windows 11 под названием Tiny11, смог уменьшить размеры ОС. По словам специалиста, размер установочного ISO-образа после всех манипуляций составил около 100 мегабайт. Для сравнения, размер образа оригинального ISO-файла Windows 11 составляет около 7 гигабайт.

Чтобы рекордно сократить размер ОС, NTDEV пришлось удалить из системы все графические интерфейсы и приложения. Несмотря на это, операционная система осталась функциональной, хотя и начала работать очень медленно.

После установки система стала занимать на диске 1,91 гигабайта. Для сравнения, для установки оригинальной Windows 11 необходимо около 64 гигабайт свободного пространства.