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Windows 11 сжали до рекордных размеров

Актуальную операционную систему Microsoft удалось сжать до рекордных размеров. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Windows 11 сжали до рекордных размеров
© Shutterstock

Энтузиаст под ником NTDEV, который занимается созданием дистрибутивов Windows 11 под названием Tiny11, смог уменьшить размеры ОС. По словам специалиста, размер установочного ISO-образа после всех манипуляций составил около 100 мегабайт. Для сравнения, размер образа оригинального ISO-файла Windows 11 составляет около 7 гигабайт.

Чтобы рекордно сократить размер ОС, NTDEV пришлось удалить из системы все графические интерфейсы и приложения. Несмотря на это, операционная система осталась функциональной, хотя и начала работать очень медленно.

После установки система стала занимать на диске 1,91 гигабайта. Для сравнения, для установки оригинальной Windows 11 необходимо около 64 гигабайт свободного пространства.

В конце ноября NTDEV удалось создать актуальную сборку ОС от Microsoft, которая имеет размер менее 4 гигабайт. Автор рассказал, что при этом ему удалось оставить в Windows 11 встроенную поддержку архивов RAR, функцию управления RGB-подсветкой через настройки и интегрировать программу Copilot.

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