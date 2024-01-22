В РФ может появиться ОСАГО для беспилотников

Развитие беспилотной гражданской авиации несет в себе риски, связанные с причинением ущерба третьим лицам, и должно регулироваться, в том числе страховыми инструментами. Такое мнение в беседе с «Парламентской газетой» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что на сегодняшний день страхование БПЛА является добровольным. Данный аспект, по его словам, регулируется Воздушным кодексом РФ, в соответствии с которым страховать гражданскую ответственность на случай причинения вреда третьим лицам при эксплуатации воздушных судов обязаны все их владельцы или эксплуатанты при выполнении полетов или авиационных работ. В таких случаях минимальный размер страховой суммы составляет не менее двух минимальных размеров оплаты труда за каждый килограмм максимальной взлетной массы воздушного судна.

Таким образом все они относятся в общем ко всем беспилотным летательных аппаратов. Кроме того на практике не все страховые компании готовы страховать беспилотники.

В связи с этим в Госдуме считают, что ОСАГО для БПЛА стоит сделать обязательным, ведь с каждым годом их становится все больше и риски, связанные с причинением вреда третьим лицам также возрастают.

«При возможных страховых случаях должны действовать нормальные правила, точно так же, как в отношении других транспортных средств. Это диктует сама жизнь. Прогресс не остановить, вскоре вся страна будет покрыта беспилотными летательными аппаратами, используемыми в гражданских целях. Поэтому движение в воздухе должно регулироваться, в том числе и страховыми инструментами», — сказал Аксаков.

На этом фоне он считает, что в ближайшее время появятся соответствующие законодательные инициативы в этой сфере.