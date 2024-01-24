Инновационная молекула станет основой антидепрессанта нового поколения

Клиническая депрессия, или большое депрессивное расстройство, — это не просто модное название для подавленного настроения, а комплекс тяжелых симптомов. Пациенты с таким диагнозом не способны испытывать радость, страдают от чувства вины, слабости, апатии и усталости, у них ухудшаются когнитивные функции и память, возникают проблемы со сном и аппетитом. Подобное состояние может длиться месяцами, а в тяжелых случаях — годами, из-за чего человек может потерять работу и думать о суициде. Справиться с ним практически невозможно без правильной медицинской помощи — комбинации лекарств и психотерапии. Российские ученые из ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН испытали на грызунах новый потенциальный антидепрессант. Революционный подход к лечению депрессии и связанной с ней деменцией описан в научной статье, опубликованной в одном из самых авторитетных журналов в области нейропсихофармакологии — ACS Chemical Neuroscience, в котором было опубликовано всего шесть статей российских авторов за всю историю журнала и ни одной за последние три года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от клинической депрессии в мире страдают 5% взрослых. Для борьбы с этим расстройством существует немало лекарств, но помогают они не всем. Порой пациенты вынуждены перепробовать 2-3 препарата, чтобы найти тот, который им подойдет, а часто такого препарата не находится вовсе. Более того, у антидепрессантов встречаются пусть и редкие, но опасные побочные эффекты. Препараты из класса ингибиторов обратного захвата серотонина могут вызывать серотониновый синдром и нарушать ритм работы сердца, а ингибиторы моноаминоксидазы не сочетаются с препаратами от повышенного артериального давления, а при приеме одновременно с пищей, содержащей тирамин (выдержанные сыры, шоколад, копченое мясо), могут привести к гипертоническому кризу. Поэтому важно продолжать поиск новых антидепрессивных лекарств для реализации индивидуального подхода к каждому пациенту. Один из потенциальных антидепрессантов с новым механизмом действия на животных исследовали ученые из лаборатории биомедицинской химии ФИЦ биотехнологии РАН.

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В организованной в ФИЦ биотехнологии РАН специализированной молодежной лаборатории медицинской химии психотропных средств проводится исследовательская работа, посвященная разработке нового кандидата в антидепрессанты на основе виндебурнола. Сам виндебурнол — синтетическое производное алкалоидов группы эбурнамин-винкамин, известных своими разнообразными фармакологическими свойствами. То же действующее вещество ученые испытывают и на моделях других заболеваний центральной нервной системы, в том числе болезни Альцгеймера и рассеянного склероза. Исследование проводится в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Индустриальным партнером проекта выступает группа компаний «Р-Фарм», оказывающая организационную и финансовую поддержку — при ее участии проводится поиск действенных производных эбурнамина, а также планируется разработка масштабируемого метода полного синтеза лучшей молекулы и ее исследования на животных моделях.

Основное действующее вещество прототипа лекарственного препарата (виндебурнол) способно влиять на жизнеспособность нервных клеток, а также нейромедиаторов, что дает возможность использовать это соединение для лечения различных заболеваний, связанных с гибелью нейронов и нарушением памяти. Обширное покрытие заболеваний, для лечения которых может быть использован будущий препарат, достигается за счет уникального механизма активации тирозин гидроксилазы в голубом теле мозга, за счет чего происходит регуляция синтеза многих нейромедиаторов и достигается образование новых межнейронных связей.

Для исследования биологи использовали специально разработанную модель депрессии у крыс и мышей. На грызунов длительное время (21 день) воздействовали ультразвуком, провоцируя у них тем самым подавленное состояние. Одновременно с этим им вводили виндебурнол. Далее ученые оценивали эффекты лечения соединением в специализированных поведенческих тестах на депрессивные симптомы у грызунов. Исследователи оценили ангедонию, центральную особенность депрессии, выражающуюся в неспособности испытывать удовольствие, проводили тесты на потребление сахарозы, социальное взаимодействие, а также отчаяние в тесте принудительного плавания и другие параметры. Оказалось, что лечение виндебурнолом снизило симптомы депрессии у мышей и крыс. Грызуны вновь стали больше пить подслащенную воду, дольше взаимодействовать и проявлять интерес к своими сородичам, дольше двигаться в цилиндре с водой, пытаясь из него выбраться.

Препарат вызвал изменения у подопытных животных и на биохимическом уровне. В стволе мозга — древнем отделе, который контролирует дыхание, пищеварение, глотание, работу сердца и другие жизненно важные процессы в организме, — возросли уровни нейромедиаторов норадреналина, дофамина и его метаболитов. Также у мышей и крыс повысились уровни дофамина, 3-метокситирамина и 3,4-дигидроксифенилуксусной кислоты в стриатуме. Эта анатомическая структура мозга помогает формировать условные рефлексы, влияет на работу скелетной мускулатуры, сложные двигательные реакции и поиск пищи. Тем не менее, мишень и точный механизм действия пока неизвестны и являются предметами дальнейшего исследования ученых.