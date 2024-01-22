Apple угрожает запрет на использование еще одной функции в смарт-часах

Смарт-часы Apple образца 2024 года могут не получить функцию обнаружения апноэ во сне из-за проигранного патентного спора с медтех-компанией Masimo. Об этом в своем новом информационном бюллетене Power On сообщил инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

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На прошлой неделе Федеральный апелляционный суд отклонил просьбу Apple о приостановке вступления в силу запрета Комиссии по международной торговле США (ITC) на продажу смарт-часов Watch Series 9 и Ultra 2. Запрет был наложен после проигрыша Apple в патентном споре с компанией Masimo о технологии измерения уровня кислорода в крови. Таким образом Apple вынуждена отключить на всех новых смарт-часах пульсоксиметр.

Гурман считает, что отключение опции не оттолкнет всех поклонников Apple от часов 2023 года. Однако, по его словам, проигрыш Masimo все равно создает для корпорации большие проблемы.

«Во-первых, это большой позор. <…>. Во-вторых, что гораздо важнее, проигрыш в патентном споре ставит для Apple под вопрос реализацию других функций в будущих смарт-часах», – написал Гурман.