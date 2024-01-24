В лунном грунте впервые вырастили нут

Ученые провели новый эксперимент по выращиванию растений в лунном грунте. Они использовали имитацию лунной пыли, созданную по примеру образцов, доставленных с Луны на Землю миссией «Аполлон».

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Возможность выращивать собственные продукты питания важна для будущих внеземных колоний. Однако условия на Луне и других планетах явно непригодны для сельского хозяйства. Тем не менее, ученые пытаются найти способ обеспечить будущих астронавтов пищей.

На Луне нет почвы, как на нашей планете. Она покрыта реголитом – рыхлой пылью с кусочками камня. Именно эта среда должна стать основой для лунных «огородов». Ученые заявили, что у реголита есть два ключевых недостатка: он содержит токсины, препятствующие росту растений, и лишен важных питательных веществ. Но эти проблемы можно устранить с помощью земных грибов и червей.

Команда из Техасского университета США использовала арбускулярные микоризные грибы, которые улавливали тяжелые металлы из почвы и не допускали их поглощения растениями. В качестве удобрений выбрали биогумус – продукт червеводческой фермы.

Ученые высадили в горшки с имитацией лунного грунта нут. Эта культура содержит много белка и микроэлементов, и, как все бобовые, вступает в симбиотические отношения с грибами.

Для эксперимента в половину образцов добавили грибы, во вторую – нет. Растения, не защищенные грибком, начали погибать к 10-й неделе. Нут в 100-процентном лунном грунте продержался на две недели дольше. Лучшие результаты показали растения, высаженные в 75-процентный грунт – они зацвели, хотя демонстрировали признаки дефицита хлорофилла.

Ученые заявили, что намерены продолжать эксперименты. Однако прежде чем выращивать растения на Луне, предстоит придумать способ их защиты от сниженной гравитации и высокого радиационного фона, сообщает biorxiv.