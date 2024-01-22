В WhatsApp появится аналог функции AirDrop

В новой бета-версии WhatsApp* (принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской организации) для Android обнаружили новую функцию. Согласно публикации на портале WABetaInfo, в сборке 2.24.2.20 появится возможность быстро обмениваться файлами между устройствами, которые находятся рядом — также, как и в Apple AirDrop

Для использования нововведения не нужно подключение к интернету. При этом размер передаваемого файла ограничен 2 гигабайтами.

«Мы считаем, что эта функция расширяет возможности совместного использования файлов, предоставляя пользователям практическое решение для различных сценариев», — рассказали разработчики.

Для создания запроса на общий доступ и подтверждения действия на другом устройстве будет достаточно встряхнуть гаджеты — об этом свидетельствует описании опции на опубликованном скриншоте. Сроки появления функции в релизной версии WhatsApp* не указываются — предположительно, ее введут в одном из ближайших обновлений.