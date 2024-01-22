Эксперт рассказал, стоит ли заклеивать камеру на ноутбуке и смартфоне

"Парадокс заключается в том, что люди, которые больше всего беспокоятся о своей безопасности, о том, что надо заклеивать камеры на ноутбуке, отключать все функции в смартфоне и вообще пользоваться кнопочным телефоном, именно они в большинстве случаев становятся жертвами всяких телефонных мошенников. Лучше думать о том, как не попасться на их удочку, потому что у них у гораздо больше возможностей вас обмануть", – заключил эксперт.