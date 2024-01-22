Физики создали метод быстрого изучения квантовых систем

Российские и зарубежные физики разработали подход, который позволяет значительно ускорить определение состояния сложно устроенных квантовых систем, используя некоторые догадки об их возможном состоянии. Этот прием ускорит проведение квантово-химических и физических расчетов и опытов, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

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"Разработанный метод может помочь предсказывать физические и химические процессы, связанные со свойствами квантовых систем. Помимо использования в химии и физике, предсказание квантовых процессов поможет ученым реализовать алгоритмы для самых различных отраслей - от дизайна лекарств до моделирования материалов", - говорится в сообщении.

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Этот подход был разработан группой российских и зарубежных физиков под руководством профессора Оксфордского университета (Великобритания) Александра Львовского. Он позволяет ускорить проведение так называемой квантовой томографии - сложной многоэтапной процедуры, в рамках которой ученые определяют состояние всех элементов изучаемой ими квантовой системы.

Квантовая томография критически важна при разработке квантовых компьютеров и при изучении квантовых свойств и процессов, протекающих в различных молекулах и физических системах, однако проводить ее становится все сложнее при увеличении числа объектов в системе. Профессор Львовский и его коллеги разработали подход, который позволяет значительно ускорить этот процесс, используя небольшое число замеров и некоторые догадки о квантовом состоянии системы, полученные при помощи нейросетей и статистических алгоритмов.

"Наша задача заключалась в характеризации состояния двадцатикубитного квантового симулятора при использовании ограниченного набора данных. Чтобы ускорить процесс, мы использовали так называемый анзац, некоторую "догадку" о том, в каком состоянии будет находиться та или иная частица", - пояснил руководитель научной группы Российского квантового центра (Москва) Алексей Федоров, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.