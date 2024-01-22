Китай резко нарастил закупку оборудования для производства чипов

Китай в 2023 году резко нарастил импорт оборудования для производства чипов на фоне вероятного ужесточения ограничений США и Европы в рамках «войны чипов». Об этом со ссылкой на официальные данные таможни КНР пишет Bloomberg.

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Поставки в страну оборудования, которое может использоваться для производства полупроводников и их компонентов выросли за год на 14 процентов в денежном выражении, почти до 40 миллиардов долларов. Этот показатель стал вторым по величине за всю историю наблюдений с 2015 года.

Рост объема закупок таких товаров произошел на фоне общего падения поставок из-за рубежа в Китай на 5,5 процента. Эксперты считают, что такая тенденция отражает важную роль, которую играет для правительства КНР полупроводниковая индустрия страны. Местные производители активно инвестируют в собственные новые заводы, чтобы обойти экспортные ограничения, введенные США и их союзниками.

Китай, в частности, резко нарастил поставки полупроводникового оборудования из Нидерландов. В декабре поставки из этой страны подскочили почти на 1000 процентов в годовом выражении (до 1,1 миллиарда долларов) перед вступлением в силу запрета на поставки новейшего оборудования голландской компании ASML Holding.

Ранее автор книги «Война чипов» Крис Миллер предрек ужесточение ограничений для Китая как в отношении оборудования для производства микросхем, так и в отношении передовых полупроводников.

«Правительство США дало понять, что они планируют ввести новые меры экспортного контроля, которые регулярно закрывают лазейки», — сказал он.