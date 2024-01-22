В Греции обнаружили древний храм с сокровищами

На греческом острове Эвия (Эвбея) обнаружили руины храма возрастом 2000 лет. В нем сохранилось множество изделий из золота, серебра и янтаря. Культовое сооружение было посвящено богине охоты Артемиде.

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Здание было построено в VII веке до нашей эры. В длину оно достигало 30 метров. В министерстве культуры Греции рассказали, что в число подношений вошли коринфский алебастр, аттические вазы, ритуальные прохосы (сосуды) местного производства, а также ювелирные изделия из драгоценных материалов. Некоторые амулеты были доставлены из Азии и других регионов Востока.

Внутри храма также нашли сооружения, которые, вероятно, использовались верующими в качестве алтарей. Одной из самых интересных находок стал алтарь в форме подковы. Толстые слои пепла с обугленными костями свидетельствуют, что его многократно использовали для жертвоприношений богам.

В ходе раскопок ученые нашли под храмом стены еще более ранней постройки. Там сохранились бронзовые статуэтки 900-700 годов до н.э. и глиняная голова быка микенского периода (1750-1050 годы до н.э.).

По словам министерства, храм был частично разрушен в шестом веке до нашей эры, вероятно, в результате пожара. Ближе к концу того же столетия в том же районе было построено еще одно святилище.

Археологи также обследуют прилегающую территорию, чтобы понять, как храм был вписан в древний ландшафт. Несколькими днями ранее они обнаружили акведук, построенный римским императором, а также более двух десятков серебряных монет, сообщает CBS News.