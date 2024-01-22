У берегов США открыли крупнейший глубоководный коралловый риф

Ученые нанесли на карту самый большой из известных глубоководных коралловых рифов. Его обнаружили у атлантического побережья США.

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Точный размер рифа удалось установить благодаря новой технологии подводного картографирования. Она позволила создать 3D-изображения океанского дна.

Риф простирается примерно на 500 км от Флориды до Южной Каролины и в некоторых местах достигает 110 км в ширину. Общая площадь почти в три раза превышает площадь Йеллоустонского национального парка.

Риф был обнаружен на глубине от 200 до 1000 метров, куда не проникает солнечный свет. В отличие от тропических рифов, которым для роста нужен фотосинтез, эти кораллы отфильтровывают частицы пищи из воды и таким образом получают энергию.

Глубоководные коралловые рифы крайне важны для экосистем. Они обеспечивают среду обитания акулам, морским звездам, осьминогам, креветкам и многим другим видам рыб.

Крупнейшая в мире система тропических коралловых рифов, Большой Барьерный риф в Австралии, простирается примерно на 2300 км. Но в будущем, считают ученые, могут быть найдены более масштабные образования. К настоящему времени только 25% океанского дна нанесено на карту, сообщает Geomatics.