Метеоролог высказался о «краже» Турцией иранских облаков

Утверждения о «краже» Турцией иранских дождевых облаков являются бездоказательной теорией, а причиной засухи в той или иной стране в действительности является глобальное потепление. Как сообщает РИА Новости, так профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир прокомментировал сообщения о том, что Иран якобы подозревает Турцию в краже облаков.

© Unsplash

Ранее журнал Forbes сообщил, что власти страны создали комиссию по расследованию ситуации с исчезновением дождевых облаков с севера страны. Популярная теория якобы гласит, что Турция «ворует» облака — в качестве доказательств приводятся фотографии востока Турции, где горы покрыты снегом и регулярно идут дожди.

В публикации отмечается, что такие обвинения возникали и ранее. В 2018 году представитель Корпуса стражей исламской революции заявлял, что Израиль и ОАЭ пытаются оказать влияние на климатические условия в Иране.

«Отстаивание идеи "кражи дождевых облаков" или даже попытка подумать о таком — не более чем не имеющая оснований и доказательств теория, намеренно вводящая в заблуждение», — высказался Оздемир о публикации.

Ученый напомнил, что в 2023 году в Турции также на несколько месяцев установилась жара, которая привела к засухе. Например, в Стамбуле не было осадков, а запасы воды в водохранилищах снизились до критических отметок. В то же время в соседних Греции, Болгарии и Румынии шли ливни, которые «не дошли» до страны.

«Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии», — сказал эксперт.