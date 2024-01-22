Хакерская группировка Killnet займется заказными взломами

Пророссийские хакеры Killnet перестанут заниматься активной поддержкой России в киберпространстве и переключатся на коммерческую деятельность в ближайшее время. Об этом заявил новый лидер под ником BTC, сменивший Killmilk’а в декабре 2023 года, в интервью «Газете.Ru».

По словам собеседника издания, Killnet продолжит заниматься взломами и DDoS-ом на более профессионального уровня. Он допустил уменьшение числа акций группировки, но подчеркнул, что они станут более значимыми. Также BTC пообещал, что со временем Killnet перейдет на коммерческие заказы, дистанцировавшись от политики.

Отмечается, что хакер имеет в виду под коммерческими заказами заказные взломы, прежде всего, наркоторговцев и других нелегальных предпринимателей, промышляющих в даркнете. BTC пояснил, что хакеры обнаруживают аккаунты таких людей, взламывают их и разглашают компрометирующие и наносящие урон данные. Он назвал действенным инструментом DDoS чужих площадок.