Ученые нашли новый вид опасных бактерий

Британские исследователи идентифицировали новый вид бактерий, опасных для человека. Ему присвоили научное название Variovorax durovernensis.

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Патоген обнаружили в организме пациента больницы Святого Томаса. Мужчина, работающий пастухом в Кентербери, был госпитализирован с лихорадкой. Стандартный анализ крови выявил у него два разных вида бактерий. Один из них не удалось распознать с помощью обычного лабораторного тестирования.

Тщательное исследование показало, что бактерия относится к группе Variovorax, обитающей в почве. Это первый известный случай, когда она инфицировала человека. Анализ химического состава и генома бактерии подтвердил, что это новый вид, никогда ранее не описанный в науке.

Бактерию выявили в аорте пациента – главной артерии системы кровообращения. Исследование показало, что он заразился при контакте с животными, так как не использовал защитные перчатки.

Ученые подчеркнули, что количество атипичных инфекций, переходящих к человеку из окружающей среды, постоянно растет. Возможность идентифицировать необычные или новые виды бактерий в лабораториях позволяет быстрее выявлять инфекции и разрабатывать более эффективные методы лечения, сообщает International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.