У побережья Коста-Рики обнаружили четыре новых вида осьминогов

У побережья Коста-Рики обнаружили четыре ранее не встречавшихся вида осьминогов. Как сообщает Livescience, название пока получил лишь один из них — ученые прозвали его «осьминогом Дорадо».

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Морских обитателей обнаружили в ходе экспедиции Института океана Шмидта. Первый раз ученые посетили подводный «питомник» на глубине 3 километров летом, а второй раз — в декабре. Исследователи стали свидетелями рождения детенышей глубоководных осьминогов возле гидротермальных источников на подводном скальном образовании под названием обнажение Дорадо. Обычно на появление осьминога из яйца уходит до нескольких лет, однако некоторые виды приспособились к ускорению инкубации в теплой воде.

Пока из четырех обнаруженных видов эксперты назвали лишь один — в честь места, возле которого его обнаружили. «Осьминог Дорадо», по мнению ученых, является новым видом в роде Muusoctopus и родственен уже известному жемчужному осьминогу. Еще два также являются представителями этого рода, о чем свидетельствуют двойные ряды присосок на щупальцах и отсутствие чернильного мешочка. При этом внешний вид у них сильно отличается.