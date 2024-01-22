Google поставил перед собой амбициозные цели на 2024 год
Генеральный директор Google Сундар Пичаи обозначил амбициозные цели компании на 2024 год, сделав акцент на искусственном интеллекте, персональных вычислениях и корпоративных облачных платформах. В служебной записке, разосланной по всей компании, Пичаи выделил семь ключевых направлений.
- Создать самый совершенный, безопасный и ответственный ИИ в мире: Google продолжит инвестировать в разработку полезного, беспристрастного и надежного ИИ.
- Повышение уровня знаний, обучения, креативности и производительности: Google сосредоточится на разработке инструментов и технологий, которые помогут людям учиться, творить и быть продуктивными.
- Создание наиболее полезных персональных вычислительных платформ и устройств: Google будет вкладывать средства в разработку Android, Chrome и других платформ, которые облегчат людям использование компьютеров и смартфонов.
- Предоставление организациям и разработчикам возможности внедрять инновации в Google Cloud: Google продолжит инвестировать в свою облачную платформу, чтобы облегчить предприятиям хранение, управление и анализ данных.
- Предоставление самых надежных в мире продуктов и платформ: Google продолжит уделять первостепенное внимание безопасности и конфиденциальности в своих продуктах и сервисах.
- Создать Google, который будет уникальным для гуглеров и всего мира: Google сосредоточится на создании более инклюзивного и справедливого рабочего места.
- Повышение скорости, эффективности и производительности компании, а также долговременная экономия средств: Google продолжит оптимизировать свою деятельность, чтобы сделать компанию более эффективной.
Ferra.ru: главные новости