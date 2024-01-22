Google поставил перед собой амбициозные цели на 2024 год

Генеральный директор Google Сундар Пичаи обозначил амбициозные цели компании на 2024 год, сделав акцент на искусственном интеллекте, персональных вычислениях и корпоративных облачных платформах. В служебной записке, разосланной по всей компании, Пичаи выделил семь ключевых направлений.