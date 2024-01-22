Блогер сравнил работу камер в смартфонах Vivo X100 Pro и Oppo Find X7 Ultra

Китайские смартфоны с лучшими камерами - Vivo X100 Pro и Oppo Find X7 Ultra - сравнили
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» выяснил, какой смартфон выдаёт лучшие фото и видео: Vivo X100 Pro или Oppo Find X7 Ultra.
Официально в России приобрести ни Vivo X100 Pro, ни Oppo Find X7 Ultra. Делают их только для Китая. Тем не менее у них, по результатам слепого голосования, оказались лучшие камеры.
При видеосъёмке в 4К 60 к/с днём с точки зрения детализации смартфоны примерно равны. Есть только разница в контрасте: он сильнее на Oppo. При этом баланс белого на Vivo лучше: снег на нём белый, а не голубоватый.
Ночью картинка в целом в 4К 60 к/с получается немного темнее на Vivo и посветлее на Oppo. Также на Vivo лучше работает стабилизация. При использовании сверхширика более правильное изображение выходит на Vivo.
В целом камеры в плане записи видео оказались у смартфонов очень близки. Это касается и стабилизации.
С засветами на фото лучше справляется, как выяснилось, камера Vivo. Но это связано всё со снимками в помещении. С точки зрения деталей всё максимально близко у смартфонов.
Что касается увеличения с использованием телевика, то на Oppo их два: с 3-кратным и 6-кратным. А вот Vivo X100 Pro приближать объекты может в 4,3 раза. При этом по деталям чаще всего снимки получаются примерно одинаковыми.
Портретные фотографии получаются более удачными то на Vivo, то на Oppo. Причём Oppo всё-таки обрабатывает лицо лучше конкурента.
Ночью цвет неба становится более правильным на Oppo, а Vivo его немного затемняет. Но вот на фото с основной камеры по деталям лучше выходят на Vivo X100 Pro. То же самое касается обработки засветов.
Селфи-фото отличаются у смартфонов только по цветам и HDR. Цветопередача лучше была на Vivo, а HDR — на Oppo.
Вывод
В целом оба смартфона делают очень качественные фотографии. В том числе по балансу белого. Основная камера лучше снимки делает на Vivo X100 Pro, телевик — фото людей лучше на Oppo Find X7 Ultra, а ночные фото — на Vivo. При 3-кратном увеличении у Oppo выходят менее качественные фото, чем при 4,3-кратном увеличении на Vivo, а при 6-кратном — наоборот, лучше. Также фронтальная камера у Vivo не может записывать видео в 4К 60 к/с, а на Oppo может.