Блогер сравнил работу камер в смартфонах Vivo X100 Pro и Oppo Find X7 Ultra

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» выяснил, какой смартфон выдаёт лучшие фото и видео: Vivo X100 Pro или Oppo Find X7 Ultra.

Официально в России приобрести ни Vivo X100 Pro, ни Oppo Find X7 Ultra. Делают их только для Китая. Тем не менее у них, по результатам слепого голосования, оказались лучшие камеры.

Видео дня

При видеосъёмке в 4К 60 к/с днём с точки зрения детализации смартфоны примерно равны. Есть только разница в контрасте: он сильнее на Oppo. При этом баланс белого на Vivo лучше: снег на нём белый, а не голубоватый.

Ночью картинка в целом в 4К 60 к/с получается немного темнее на Vivo и посветлее на Oppo. Также на Vivo лучше работает стабилизация. При использовании сверхширика более правильное изображение выходит на Vivo.

В целом камеры в плане записи видео оказались у смартфонов очень близки. Это касается и стабилизации.

С засветами на фото лучше справляется, как выяснилось, камера Vivo. Но это связано всё со снимками в помещении. С точки зрения деталей всё максимально близко у смартфонов.

Что касается увеличения с использованием телевика, то на Oppo их два: с 3-кратным и 6-кратным. А вот Vivo X100 Pro приближать объекты может в 4,3 раза. При этом по деталям чаще всего снимки получаются примерно одинаковыми.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Портретные фотографии получаются более удачными то на Vivo, то на Oppo. Причём Oppo всё-таки обрабатывает лицо лучше конкурента.

Ночью цвет неба становится более правильным на Oppo, а Vivo его немного затемняет. Но вот на фото с основной камеры по деталям лучше выходят на Vivo X100 Pro. То же самое касается обработки засветов.

Селфи-фото отличаются у смартфонов только по цветам и HDR. Цветопередача лучше была на Vivo, а HDR — на Oppo.

Вывод