Ученые нашли связь между режимом «жаворонков» и нервной анорексией

Нервная анорексия, как оказалось, связана с очень ранними подъемами — считается, что каждое из этих нарушений увеличивает вероятность появления другого. Об открытии сообщает Гарвардский университет (США).

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Нервная анорексия — это расстройство пищевого поведения. Страдающие ею люди недовольны своим телом и любыми способами стремятся похудеть или не потолстеть. В том числе, ограничивают себя в еде. По данным Гарвардского университета, заболевание трудно поддается лечению, рецидивы случаются в 52% случаев.

Это расстройство занимает второе место по уровню смертности среди всех психиатрических заболеваний, но его причины до сих пор неизвестны. Однако, во время предыдущих исследований была предложена гипотеза о том, что расстройства пищевого поведения как-то связаны с циркадными ритмами. Это наши внутренние часы, от которых зависят, как уже известно, многие функции организма, в том числе сон.

Гарвардское исследование было направлено на то, чтобы проверить гипотезу на генетическом уровне.

«Ученые обнаружили двустороннюю связь между генами, связанными с анорексией, и генами, связанными с утренним хронотипом, который означает раннее пробуждение и ранний отход ко сну. Другими словами, результаты показывают, что раннее пробуждение может увеличить риск нервной анорексии, а наличие нервной анорексии может привести к более ранним пробуждениям», — говорится в сообщении.

Кроме того, удалось установить связь между анорексией и бессонницей в целом.