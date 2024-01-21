Ученые нашли связь между режимом «жаворонков» и нервной анорексией
Нервная анорексия, как оказалось, связана с очень ранними подъемами — считается, что каждое из этих нарушений увеличивает вероятность появления другого. Об открытии сообщает Гарвардский университет (США).
Нервная анорексия — это расстройство пищевого поведения. Страдающие ею люди недовольны своим телом и любыми способами стремятся похудеть или не потолстеть. В том числе, ограничивают себя в еде. По данным Гарвардского университета, заболевание трудно поддается лечению, рецидивы случаются в 52% случаев.
Это расстройство занимает второе место по уровню смертности среди всех психиатрических заболеваний, но его причины до сих пор неизвестны. Однако, во время предыдущих исследований была предложена гипотеза о том, что расстройства пищевого поведения как-то связаны с циркадными ритмами. Это наши внутренние часы, от которых зависят, как уже известно, многие функции организма, в том числе сон.
Гарвардское исследование было направлено на то, чтобы проверить гипотезу на генетическом уровне.
«Ученые обнаружили двустороннюю связь между генами, связанными с анорексией, и генами, связанными с утренним хронотипом, который означает раннее пробуждение и ранний отход ко сну. Другими словами, результаты показывают, что раннее пробуждение может увеличить риск нервной анорексии, а наличие нервной анорексии может привести к более ранним пробуждениям», — говорится в сообщении.
Кроме того, удалось установить связь между анорексией и бессонницей в целом.
При этом, как отмечают в университете, созависимость с режимом «жаворонков» нетипична. Ведь многие другие расстройства связаны, наоборот, с вечерним временем — например, депрессия, компульсивное переедание и шизофрения. Кроме того, как ранее сообщалось, у «сов» риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза, выше.