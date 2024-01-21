Ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов

По мнению ученых, есть риск, что древние сибирские вирусы могут высвободиться из-за глобального потепления и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Штаммы этих «микробов Мафусаила» — или вирусов-зомби, как их еще называют — уже были выделены исследователями. Исследователи предупредили, что следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а болезнью из далекого прошлого. В связи с этим биологи начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами. Служба будет обеспечивать карантин и квалифицированную медицинскую помощь инфицированным, а также контролировать передвижение людей в зоне заражения.