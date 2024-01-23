$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Землю накрыла «умеренная» магнитная буря

Умеренная магнитная буря началась 23 января. Она продлится не более суток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Марию Абунину.

Землю накрыла умеренная магнитная буря
© Мир 24

«От малой до умеренной, возможно, большая – от G1 до G3», – спрогнозировала эксперт.

Мощность солнечных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Показатель G1 считается самым слабым.

Ранее ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН заявили о слабой магнитной буре уровня G1 23 января. Возмущения достигнут пика к 6 часам утра по московскому времени и спадут ближе к полудню.

Ранее эксперты предупредили о частых магнитных бурях в 2024 году. Они обещали по две-три бури каждый месяц.

Наука и техника
РАН
Магнитные бури