Lenovo ThinkBook 16+ 2024 обзавелся процессорами Intel Core 12 и приятной ценой

Lenovo анонсировала ноутбук ThinkBook 16+ 2024 с процессорами Intel Core 12-го поколения. Ноутбук будет уже доступен для предварительного заказа с 18 января 2024 года.

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ThinkBook 16+ 2024 доступен в трех конфигурациях:

Процессор Core Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD: 5299 юаней (744 долларов)

Процессор Core Ultra 7 155H, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD: 5799 юаней (814 долларов)

Процессор Core Ultra 5 125H, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD: 5999 юаней (842 доллара)

Ноутбук оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600, частотой обновления 120 Гц и регулировкой яркости. Дисплей также охватывает 100% цветовой гаммы sRGB и сертифицирован TÜV Rheinland.