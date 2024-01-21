Появилось видео падения астероида в Германии

В ночь с 20 на 21 января жители Восточной Германии могли увидеть падающий астероид. Видео небесного тела опубликовал Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Как уточнил телеведущий, астероид зафиксировала камера наблюдения в Лейпциге.

Telegram-канал «Пул № 3» пишет со ссылкой на очевидца, что астероид был около метра в диаметре и не представлял опасности для людей. Его остатки могло разбросать по местности в виде маленьких метеоритов.

Удар небольшого астероида выглядел как огненный шар, сгорающий в атмосфере Земли, — сказал один из очевидцев.

В середине декабря жители России могли увидеть звездопад-гигант Геминиды. В госкорпорации «Роскосмос» пояснили, что этот метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. При этом планета Земля на своей орбите как бы догоняет поток, поэтому скорость звездопада не очень высока — примерно 35 км/с.