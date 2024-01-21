В почте Google позволили отменять получение электронных писем в один клик
В почтовом сервисе Gmail компании Google стало проще отписываться от рассылок. Опция отказа от подписки теперь отображается при наведении курсора на письмо, а не после их открытия. Об этом сообщается в официальном блоге платформы облачных сервисов Google Workspace.
В приложениях Gmail на iOS и Android функция отказа от подписки теперь находится на верхней панели открытого письма, а не в выпадающем меню, которое помечено символом в виде трех точек. Кроме того, пользователям больше не предлагают опцию "Сообщить о спаме и отказаться от подписки", ее заменила возможность просто отписаться от нежелательного адреса. Жалобу на спам сделали отдельным пунктом.
В Google объяснили изменение нежеланием портить репутацию компаниям, которые используют рассылки в законных целях.
"Мы знаем, что люди часто получают нежелательные сообщения, хотя изначально они сами подписывались на рассылки от брендов или организаций. Эти сообщения часто исходят от законных отправителей. Пометка "спам" на таких письмах может негативно сказаться на репутации электронного адреса компании и потенциально повлиять на доставляемость посланий в будущем. По этой причине мы меняем описание кнопок, чтобы пользователям было проще выбирать между отменой подписки или сообщением о спаме", — говорится в сообщении.