В почте Google позволили отменять получение электронных писем в один клик

"Мы знаем, что люди часто получают нежелательные сообщения, хотя изначально они сами подписывались на рассылки от брендов или организаций. Эти сообщения часто исходят от законных отправителей. Пометка "спам" на таких письмах может негативно сказаться на репутации электронного адреса компании и потенциально повлиять на доставляемость посланий в будущем. По этой причине мы меняем описание кнопок, чтобы пользователям было проще выбирать между отменой подписки или сообщением о спаме", — говорится в сообщении.