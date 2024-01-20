Цукерберг рассказал о работе над созданием подобного человеку ИИ

Марк Цукерберг в интервью The Verge объявил, что работает над искусственным интеллектом, превышающим человеческий интеллект.

Глава компании Meta (запрещена и признана экстремистской в России) заявил, что организация попытается создать систему искусственного интеллекта общего назначения с открытым исходным кодом (AGI), что означает, что она будет доступна разработчикам за пределами компании.

По словам Цукерберга, система должна быть «настолько доступна, насколько это возможно». Обычно под термином AGI подразумевается система ИИ, которая способна выполнять целый ряд задач на уровне интеллекта, который соответствует или превосходит человеческий. Потенциальное появление AGI встревожило экспертов и политиков по всему миру, которые опасаются, что такая система или сочетание нескольких систем AGI может выйти из-под контроля и стать угрозой для человечества.