Ученый рассказал, грозит ли Земле разлом континентальных плит
Индийская континентальная плита начала раскалываться на две части и двигаться в сторону Евразийской плиты. Столкновение может грозить мировой катастрофой, но для этого должны пройти миллиарды лет. Об этом рассказал геологоразведчик Станислав Завацки, передает «Пятый канал».
По словам эксперта, Индийская континентальная плита является субплитой и считается слишком маленькой. Исторически она уже претерпевала существенные изменения, которые позже сказались на состоянии Земли. Перемены частично привели к вымиранию млекопитающих, но прямой зависимости ученые не выявили.
Риск глобального катаклизма сохраняется и сейчас, но важно учитывать, что континентальные процессы идут очень медленно. Индийская континентальная плита достаточно устойчива уже много миллионов лет и потому не представляет особой опасности.
По словам Завацки, зафиксированы движения и другой плиты — Восточно-Африканской, она действительно раскалывается, но это также «дело десятков, сотен миллионов, миллиардов лет».