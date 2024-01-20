Ученый рассказал, грозит ли Земле разлом континентальных плит

Индийская континентальная плита начала раскалываться на две части и двигаться в сторону Евразийской плиты. Столкновение может грозить мировой катастрофой, но для этого должны пройти миллиарды лет. Об этом рассказал геологоразведчик Станислав Завацки, передает «Пятый канал».

© Pixabay

По словам эксперта, Индийская континентальная плита является субплитой и считается слишком маленькой. Исторически она уже претерпевала существенные изменения, которые позже сказались на состоянии Земли. Перемены частично привели к вымиранию млекопитающих, но прямой зависимости ученые не выявили.

Риск глобального катаклизма сохраняется и сейчас, но важно учитывать, что континентальные процессы идут очень медленно. Индийская континентальная плита достаточно устойчива уже много миллионов лет и потому не представляет особой опасности.