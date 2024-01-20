Власти США запретили Пентагону закупать китайские аккумуляторы

Министерству обороны США запретили закупать аккумуляторы у крупнейших китайских производителей, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), BYD Co. и еще четырех китайских компаний, начиная с октября 2027 года.

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Это решение является частью последнего закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), который был принят 22 декабря и направлен на то, чтобы отделить цепочку поставок Пентагона от Китая. Запрет не распространяется на коммерческие закупки таких компаний, как Ford Motor Co. и Tesla Inc., которые поставляют батареи от CATL и BYD соответственно.

Этот шаг предпринят на фоне растущего беспокойства по поводу роли китайских компаний в производстве электромобилей (EV) и рисков безопасности, связанных с использованием китайских поставщиков. В прошлом месяце сенаторы-республиканцы Тед Круз и Марко Рубио в письме к министру обороны Ллойду Остину предупредили, что использование батарей CATL повышает риски безопасности.