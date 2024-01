Власти США запретили Пентагону закупать китайские аккумуляторы

Министерству обороны США запретили закупать аккумуляторы у крупнейших китайских производителей, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), BYD Co. и еще четырех китайских компаний, начиная с октября 2027 года.

Это решение является частью последнего закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), который был принят 22 декабря и направлен на то, чтобы отделить цепочку поставок Пентагона от Китая . Запрет не распространяется на коммерческие закупки таких компаний, как Ford Motor Co. и Tesla Inc., которые поставляют батареи от CATL и BYD соответственно.

Четыре других китайских производителя батарей, которых коснулся запрет, — это Envision Energy Ltd., EVE Energy Co., Gotion High Tech Co. и Hithium Energy Storage Technology Co. Из 10 крупнейших поставщиков аккумуляторов в мире только три компании являются некитайскими. В последние годы CATL и BYD стремительно увеличивают свои доли на мировом рынке.