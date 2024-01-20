В Минцифры Башкирии отреагировали на отключения WhatsApp и Telegram

Ограничение работы мессенджеров Telegram и WhatsApp в Башкирии находится вне компетенции местных органов власти. Об этом сообщили в группе Минцифры в Башкирии «ВКонтакте».

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До этого сообщалось, что в работе мессенджера Telegram был зафиксирован сбой. Об этом свидетельствовали данные сервиса Сбой.рф., который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Согласно данным сервиса, наиболее часто жалобы поступали от столичных пользователей (25%), Республики Башкортостан (14%), Санкт-Петербурга (10%) и Краснодарского края (5%).

19 января сообщалось, что произошел сбой в работе оператора сотовой связи «Билайн». Жалобы поступили более чем от трех тысяч абонентов. Чаще всего на сбои за сутки пожаловались в Нижегородской области — 23% жалоб были из этого региона. Устранить неполадки оператор смог в тот же день.