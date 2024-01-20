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СМИ: Иран вывел на орбиту спутник Soraya

Иранская ракета-носитель Qaem 100 успешно вывела на орбиту спутник Soraya. Об этом сообщил телеканал HispanTV.

Иран вывел на орбиту спутник Soraya
© globallookpress.com

"Иран успешно запустил в космос отечественный спутник Soraya с помощью ракеты-носителя Qaem 100", - говорится в сообщении иранского телеканала.

Спутник был выведен на 750-километровую орбиту.

HispanTV отметил, что ракета-носитель Qaem 100 была спроектирована и разработана Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана. Она представляет собой трехступенчатую ракету с твердотопливным двигателем. Qaem 100 способна выводить спутники массой до 80 кг на высоту 750 км над поверхностью Земли.

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