Ученые рассказали о подводных взрывах в Арктике

Ученые проинформировали, что вечная мерзлота, в том числе шельфовая, таит огромную опасность. Арктика прогревается, и метан все чаще вырывается в атмосферу, сообщил Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Игорь Семилетов.

По словам специалиста, исследования шельфа морей Восточной Арктики уже в начале 2000-х годов продемонстрировали, что подводная мерзлота на шельфе стала источником массированных выбросов метана.

Он отметил, что лишь задокументированных крупных районов разгрузки метана в водную толщу-атмосферу в регионе около двух тысяч.

Сами взрывы происходят как раз при нагревании твердых газогидратов, то есть, молекулярных соединений воды и метана. Они сохраняются при низких температурах и высоком давлении, а при потеплении происходят прорывы, передает издание «Аргументы и Факты».