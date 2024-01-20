Стартап Маска в области искусственного интеллекта получил $500 млн

Компания Илона Маска xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, получила от инвесторов $500 млн, сообщает Bloomberg. Ближайшая цель стартапа в настоящий момент — собрать $1 млрд. В дальнейшем компания планирует добраться до суммы от $15 до $20 млрд.

Продукт Маска, чат-бот под названием Grok, разработан с использованием постов в социальной сети Twitter (X), которой также владеет Маск. Интеграция в соцсеть позволяет технологии получать доступ к самым свежим данным для генерации ответов и обгонять по скорости другие чат-боты.

В ноябре принадлежащая Маску компания xAI представила собственную модель искусственного интеллекта Grok, который рассматривается как главный соперник знаменитого ChatGPT. Чат-бот создан по образцу «Автостопом по галактике». По словам разработчиков, Grok имеет бунтарские наклонности и способен отвечать на вопросы с долей остроумия. Также чат-бот готов давать ответы на острые вопросы, которые обычно отвергают его конкуренты.