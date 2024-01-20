В Арктике происходят массовые взрывы

Мощность взрывов на территории арктических регионов сопоставима со взрывами тактических ядерных зарядов

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После взрыва в земле образуются огромные кратеры, диаметр которых может доходить до нескольких десятков метров с аналогичной глубины. Сила выброса выносит на поверхность тонны грунта, которые ложатся вокруг воронки в так называемый бруствер.Ученый-океанолог, доктор географических наук Игорь Семилетов сравнивает такие взрывы с резким выходом пробки из бутылки шампанского, а их мощность — с разрывом тактических ядерных зарядов. Если при взрыве воспламеняется выходящий из земной толщи газ, то мощность взрыва вновь увеличивается. Чаще всего это явление наблюдается на Ямале, поэтому образующиеся после подземных взрывов воронки даже получили название «ямальские кратеры». Однако подобные кратеры находили и в северной части Сибири — на Гыданском полуострове, территория которого поделена между Красноярским краем и Ямало-Ненецким автономным округом.

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Как рассказал Игорь Семилетов, в последние годы Арктика столкнулась с серьезным потеплением, из-за чего в таких регионах, как Ямало-Ненецкий автономный округ, ускорилось таяние вечной мерзлоты. При таянии вещества, смешанные с водой и скованные мерзлотой, высвобождаются, и если вещество было газообразным, то его объем резко увеличивается.По словам Семилетова, одна единица твердой смеси газа и воды, газогидрата, расширяется до 150-200 единиц объемов газа, из-за чего земля вспучивается, а после газ со взрывом вырывается из толщи земли.Каждый такой выброс высвобождает в земную атмосферу огромное количество парниковых газов, которые ускоряют таяние вечной мерзлоты и, следовательно, повышают частоту взрывов. Хотя сегодня обнаружено и описано не более двадцати таких кратеров, по всему Ямалу найдены еще семь тысяч мест вспучивания земли — в этих местах могут образоваться новые кратеры.

Мощные взрывы происходят не только под землей, но и под водой на арктическом шельфе

Так как вечная мерзлота составляет часть не только земного, но и подводного ландшафта, ее таяние происходит и под водой — там также скапливается высвободившийся газ, который при взрыве образует похожие на вулканы объекты.Один из таких «вулканов» был обнаружен в конце 2023 года в районе Северного морского пути в 130 километрах от острова Медвежий в Баренцевом море. Кратер образования имеет около 300 метров в диаметре, его глубина — более 20 метров. «Этот объект по масштабам значительно отличается от других подобных», — отмечал заместитель директора по научной работе Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев.

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