Seagate выпустит HDD с лазерным подогревом

Компания Seagate выпустит в этом квартале новую линейку жестких дисков HAMR (тепловая магнитная запись), обладающих огромной емкостью в 30 ТБ. Диски основаны на платформе Mozaic 3+, в которой для достижения высокой емкости используется комбинация HAMR и SMR (черепичная магнитная запись).

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HAMR — это технология, использующая лазер для нагрева поверхности пластины жесткого диска перед записью данных. Это позволяет накопителю использовать более слабое магнитное поле для записи данных, что, в свою очередь, обеспечивает более высокую плотность записи.

SMR — это технология, при которой данные записываются в виде «черепицы», а соседние дорожки перекрываются. Это также помогает увеличить плотность записи, но при этом может снижаться производительность.

Новые диски Seagate HAMR ориентированы на корпоративный рынок, где высокая емкость является основным преимуществом. Начало поставок дисков ожидается в первом квартале 2024 года.