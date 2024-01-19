Ученые обнаружили гигантский резервуар воды под экватором Марса
Миссия Mars Express Европейского космического агентства обнаружила под экватором Марса огромный подземный резервуар воды, достаточный для формирования океана глубиной от 1,5 до 2,7 метра.
Открытие, сделанное с помощью радиолокационных сигналов, вносит изменения в прежнии представления о геологических особенностях Марса. Эта скрытая вода, похороненная в виде пылевого льда, простирается на 3,7 км под землей, покрытая слоями пепла и сухой пыли.
Хотя расположение вблизи экватора является перспективным для будущих миссий, глубина создает проблемы для доступа к этому ценному ресурсу. Находка поднимает вопросы о древнем климате Марса и происхождении этих огромных залежей воды. Как отмечают ученые, свою роль могли сыграть изменения осевого наклона в истории Марса, в результате которых лед на экваторе образовывался в периоды сильного наклона.