Ученые обнаружили гигантский резервуар воды под экватором Марса

Открытие, сделанное с помощью радиолокационных сигналов, вносит изменения в прежнии представления о геологических особенностях Марса. Эта скрытая вода, похороненная в виде пылевого льда, простирается на 3,7 км под землей, покрытая слоями пепла и сухой пыли.

Хотя расположение вблизи экватора является перспективным для будущих миссий, глубина создает проблемы для доступа к этому ценному ресурсу. Находка поднимает вопросы о древнем климате Марса и происхождении этих огромных залежей воды. Как отмечают ученые, свою роль могли сыграть изменения осевого наклона в истории Марса, в результате которых лед на экваторе образовывался в периоды сильного наклона.