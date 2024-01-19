Apple запустила в App Store раздел с приложениями для Vision Pro

Apple 2 февраля представит свою гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, но уже запустила в App Store раздел, в котором будут размещаться приложения для устройства.

Vision Pro будет работать на операционной системе VisionOS, для которой в новом разделе App Store и будут размещаться специально разработанные приложения. Но разработчики смогут размещать и iOS-приложения, которые будут совместимы с гарнитурой в 2D-режиме.