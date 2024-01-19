$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Apple запустила в App Store раздел с приложениями для своей гарнитуры Vision Pro

Apple 2 февраля представит свою гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, но уже запустила в App Store раздел, в котором будут размещаться приложения для устройства.

Apple запустила в App Store раздел с приложениями для Vision Pro
© globallookpress.com

Vision Pro будет работать на операционной системе VisionOS, для которой в новом разделе App Store и будут размещаться специально разработанные приложения. Но разработчики смогут размещать и iOS-приложения, которые будут совместимы с гарнитурой в 2D-режиме.

По информации, совместимы с Vision Pro в 2D-режиме будут все приложения для iOS, но разработчики смогут изымать эти продукты из раздела для гарнитуры.

Наука и техника
Apple
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости