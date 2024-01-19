Ученые создали наногенераторы, вырабатывающие электроток из ветра и дождя

Ученые разработали крошечные генераторы в форме листьев, которые вырабатывают энергию за счет ветра или падения капель воды. Как сообщает TechXplore, команда протестировала их, встроив в искусственные растения.

«Чистое» электричество может быть произведено несколькими способами. Например, солнечные панели преобразуют световую энергию, а ветряные турбины — преобразуют кинетическую энергию движущегося воздуха. Вместе с тем эти методы полагаются лишь на один источник и неэффективны при отсутствии света или ветра.

Ученые решили создать более универсальный сборщик энергии. Команда создала два типа коллекторов энергии: трибоэлектрический наногенератор для улавливания ветра и капельный генератор энергии для сбора энергии из падающих капель дождя. Первый состоит из нейлоновых нановолокон, которые зажали между слоями тефлона, и медных электродов. Статические заряды генерируются и преобразуются в электричество, когда слои прижимаются друг к другу.

В изготовлении капельного генератора также использовался тефлон. Он водонепроницаем и покрыт проводящей тканью, выполняющей роль электродов. Когда на него падают капли дождя возникает дисбаланс зарядов, который в результате создает ток. В оптимальных условиях трибоэлектрический наногенератор выдавал мощность 252 В, а капельный генератор — 113 В, однако только в течение коротких периодов времени.