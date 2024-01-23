Disney разработал VR-пол

Лэнни Смут представил для Disney революционную VR-технологию под названием HoloTile floor. Эта инновационная платформа позволяет пользователям ходить в любом направлении, передвигаясь в виртуальном пространстве, но оставаясь на месте в мире реальном.

Смут, на счету которого более 100 запатентованных изобретений, в том числе выдвижной световой меч для «Звездных войн», разработал пол HoloTile с целью улучшить взаимодействие людей с VR.

«Он автоматически делает все необходимое, чтобы я оставался на полу, — объяснил он, — и на нем могут находиться несколько человек, причем все они ходят независимо друг от друга».

Смут предполагает, что пол HoloTile будет использоваться в парках Disney для создания иммерсивного опыта, который позволит гостям исследовать различные миры и взаимодействовать с персонажами так, как это никогда не было возможно раньше. Он также видит потенциальное применение в театральных постановках, где танцоры смогут выполнять сложные движения, плавно переходя из одной обстановки в другую.