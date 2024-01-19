В Гондурасе открыли новый вид магнолий

В национальном парке Пико Бонито на севере Гондураса обнаружили неизвестный науке вид магнолий. Ему присвоили научное название Magnolia ciroorum.

© Мир 24

Ученые заметили всего пять деревьев этого нового вида. Поэтому его сразу признали невероятно редким и имеющим право на статус «находящегося под угрозой исчезновения» в Красном списке МСОП.

Магнолии – одни из старейших цветковых растений в мире. Их родословная насчитывает около 100 миллионов лет. Предки современных магнолий произрастали на планете еще во времена динозавров.

В настоящее время дикие магнолии находятся под угрозой исчезновения. Новый вид Magnolia ciroorum – эндемик Гондураса. Ее нашли на крутом склоне горы в тропическом лесу. Общее количество известных гондурасских магнолий возросло до 11, большинство из них не встречатся больше нигде в мире.

Magnolia ciroorum играет важную роль в местной экосистеме и является важнейшим поглотителем углерода. Она может исчезнуть из-за вырубки лесов, расширения сельскохозяйственных территорий и незаконной добычи древесины. Ученые призвали разработать меры по ее защите.