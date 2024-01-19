В Гондурасе открыли новый вид магнолий

Новый вид магнолий открыли в Гондурасе
В национальном парке Пико Бонито на севере Гондураса обнаружили неизвестный науке вид магнолий. Ему присвоили научное название Magnolia ciroorum.
Ученые заметили всего пять деревьев этого нового вида. Поэтому его сразу признали невероятно редким и имеющим право на статус «находящегося под угрозой исчезновения» в Красном списке МСОП.
Магнолии – одни из старейших цветковых растений в мире. Их родословная насчитывает около 100 миллионов лет. Предки современных магнолий произрастали на планете еще во времена динозавров.
В настоящее время дикие магнолии находятся под угрозой исчезновения. Новый вид Magnolia ciroorum – эндемик Гондураса. Ее нашли на крутом склоне горы в тропическом лесу. Общее количество известных гондурасских магнолий возросло до 11, большинство из них не встречатся больше нигде в мире.
Magnolia ciroorum играет важную роль в местной экосистеме и является важнейшим поглотителем углерода. Она может исчезнуть из-за вырубки лесов, расширения сельскохозяйственных территорий и незаконной добычи древесины. Ученые призвали разработать меры по ее защите.
Ранее сообщалось, что японские ученые открыли новый вид орхидей. Необычные цветы с розовыми лепестками обнаружили в округе Хатидзе префектуры Токио.