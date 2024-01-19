Почему лунный аппарат Peregrine решили сжечь в атмосфере Земли

Американская компания Astobotic завершила ставшую неудачной миссию лунного посадочного модуля Peregrine. Как сообщает New Scientist, аппарат сожгли в атмосфере Земли — его дальнейшее нахождение на орбите признали небезопасным.

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Напомним, что запуск ракеты Vulcan c посадочным модулем Peregrine состоялся 8 января. В тот же день Astrobotic Technology сообщила об отказе двигательной системы, утечке топлива и срыве прилунения, которое было намечено на 23 февраля. Последние 10 дней аппарат находился в космосе. Инженерам удалось скорректировать ориентацию аппарата, поскольку его солнечные панели оказались направлены к Cолнцу и вырабатывали энергию. Кроме того, у них вышло ненадолго включить главный двигатель и запустить бортовой луноход — информация поможет лучше понять, как вел себя Peregrine в космосе и что именно пошло не так.

Потенциально Peregrine мог находиться на орбите еще некоторое время, однако в результате у него бы полностью закончилось топливо. Это сделало бы полет модуля непредсказуемым, фактически превратив в пушечное ядро — подобный космический мусор представляет огромную опасность для спутников. По этой причине компания решила избавиться от него, спустив в атмосферу Земли над океаном.

В Astrobotics подчеркнули, что они нашли оптимальный вариант между своим желанием продлить срок службы аппарата, использовать его с максимальной пользой и узнать больше о его поведении в космосе. Попадание Peregrine в атмосферу Земли для находящихся на поверхности не опасно, поскольку он просто сгорит от высокой температуры при прохождении плотных слоев.